VILJA KÜSIB | Urmas Viilma: homoseksuaal Eestis preestriks ei saa, kiriku õpetus ei näe seda ette

Kuidas see põhiseadus siis pühakirjaga vastavusse viiakse – vähemasti kaudselt olete te ju sellise ettepaneku teinud?

Ma olen nõustunud ettepanekuga muuta põhiseadust abielu küsimustes. Ma ei ole teinud ettepanekut viia põhiseadus kooskõlla pühakirjaga.

Nii seda (Viilma ERR-ile antud intervjuus: „Meie jaoks on pühakiri kõrgemal põhiseadusest või vähemalt on nad kooskõlas. Ei taha, et tekiks olukord, kus üks (põhiseadus - toim) on teisest kõrgemal. Pühakirja me muuta ei saa, aga põhiseadust on võimalik muuta.” - VK) mõisteti.

No see oli üks lause. See tähendas, et kristlasel tuleb Jumala sõna kuulata enam kui inimese sõna. Kõik inimlikud seadused on inimese tehtud. Ma ei ole teinud ettepanekut mahutada põhiseadust piibli valgusse, aga mul on tunne, et ta praegu seal enam-vähem ongi, nii et suuremahulisi muudatusi ei ole vaja. Teistpidi oleks kummaline: kuidas mahutada Jumala riiki Eesti Vabariigi põhiseadusse? See on palju suurem väljakutse. Kui keegi arvab, et niimoodi peaks olema, siis kuidas peaks toimima teiste maailma riikide ja nende põhiseadustega?

Viidatud väljaütlemine põhjustas tormi mitmel põhjusel. Esiteks, selline mõtlemine kuulub ühte teise ajastusse kui praegune. Teiseks näitab see teie soovi reglementeerida ka nende inimeste elu, kes teie lambukeste hulka ei kuulu. Kolmandaks võiks siin näha soovi pöörata tagasi arengut, mida ilmalikud riigid on vabaduste mõttes saavutanud. Miks te sellisele libedale teele läksite?

Ma ei saa päriselt kõigist nendest süüdistustena kõlavatest küsimustest üldse aru.

Hakkame otsast vaatama. Eestis on kirik riigist lahutatud. Teie aga näite eeldavat, et kirik peaks osalema ilmalike küsimuste korraldamisel, ta peaks korraldama nendegi inimeste elu, kes kirikusse ei kuulu. Kuidas teil üldse selline mõte tuleb?

Kirik ei korralda inimeste elu. Kirik püüab kõigi inimestega suhtes, olla nende kõrval, ja juhtida tähelepanu sellele, kui inimeste elu läheb vastuollu piibli põhimõtete või väärtussüsteemiga.

Kirik on riigist lahutatud. Kuidas saate kõnelda nende eest, kes kirikusse ei kuulu?