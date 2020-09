VILJA KÜSIB | Urmas Viik: Pärnu härra vaimne eelkäija on Nikita Hruštšov, kes sõimas avangardiste pederastideks ja lubas kõik vangi panna

Minu meelest oli see Pärnu nõmiku (Johannes Aaviku sõna ignorandi kohta - VK) kunstiteemaline etteaste kohutavalt naljakas. Teie meelest äkki mitte? (Vaata uuesti siit.)

Oli ikka naljakas. Kõhklesin pikalt, kas sellisele ülimalt kentsakale pretsedendile peaks üldse tähelepanu pöörama, seda enam, et see on juba niigi palju tähelepanu saanud. Kõnealuse munitsipaalpoliitiku puhul on tegemist inimesega, kellel on ju võimuraasukesed peos: ilmselt on tal voli midagi käskida, keelata või lubada. Ja kui nii mõtelda, siis ei olegi see nii väga naljakas.

See mees, kes otsis piltidelt Martat ja lehma ega leidnud sugugi, otsustab ju linna raha jagamise üle. Juba sellepärast ei peaks seda etteastet süütuna vaatlema?

Nojah. Härra oli kõvasti vaeva näinud slaidide leidmisega, aga ma ei tea, kas ta endale teadvustas, et suur osa neist piltidest, mida ta näitas, olid sada aastat vanad. Tema vanavanemad ei olnud ehk veel sündinudki, kui need mehed juba kunsti tegid. Tema nimetatud teosed on ajaproovile vastu pidanud, selles ei ole küsimustki. Ilmselt tundis härra rahvasaadik ennast pärast istungit üsna hästi, küllap mõtles, et tegi puust ja punaseks, kuidas selle kunstivärgiga on. Võib-olla oli see üks säravaid hetki tema elus.

Aga eks tal on mastaapsed vaimsed eelkäijad. Tuletagem meelde näiteks Nikita Hruštšovi, kes laamendas 1962 Moskvas avangardistide näitusel – kus esines muide ka Ülo Sooster – , sõimas kogu seltskonda pederastideks ja lubas nad kõik vangilaagrisse ja vanglasse saata. Varasemast on teada Joseph Goebbelsi kureerimisel toimunud Müncheni näitus kolmekümnendate lõpus, kus näidati saksa vaimule võõrast degeneratiivset kunsti, juudi elemendi imbumist aaria rassi sekka. Kogu propagandistlik atribuutika tegutses selle huvides, et näidata ekspressionismi ja ka teisi kunstivoole halvas valguses. Pärnu saadik oli muidugi natuke leebem, aga tal ei ole ka vajalikke teadmisi ja propagandistlikke oskusi – oma vaimult ta siiski meenutab nimetatuid.

Totalitaarsed režiimid on alati soovinud ette kirjutada, missugust loomingut tohib üldse viljeleda. Ei saa öelda, et praegu oleks Eestis võrreldavat lahti, kuid seemned on vist juba külvatud?