VILJA KÜSIB | Ülle Madise: nakatunud inimest telefoni asukoha määramisega jälitada ei tohi, see on täiesti keelatud

Kui näiteks öeldakse, et hooldekodude personal tuleks sulgeda hooldekodusse nii, et nad ei saa koju oma laste ja pere juurde, siis soovitan ütlejatel end nende inimeste olukorda panna. Kas see ikka on lahendus? Võib-olla on mõistlik see, et personal siseneb kõigisse kinnistesse asutustesse korralikku maski kandes? Ebainimlikud lahendused ei ole õiged, ja kui inimesed järele mõtlevad, siis on nad sellega nõus.

Enamasti soovitakse karme meetmeid naabrimehe, aga mitte iseenda suhtes.

Täpselt.

Räägime inimõiguste konventsiooni 15. paragrahvist. Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et see oli puhtalt juriidiline samm, ametnikud koostasid paberi ja saatsid ära, tema ei pidanud isegi mitte allkirjastama. Mina ei usu, et see toimus ilma Reinsalu heakskiiduta. Mis teie arvate?

Mina alustasin selle teema läbitöötamist sellest, et võtsin dokumendid ette. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni tunnen nagunii, aga välisministeeriumi veebilehelt otsisin üles asjakohased tekstid. Iga huviline võib selle diplomaatiliste kanalite kaudu edastatud teate sealt leida. Teate sisu on: Eesti soovib, tuginedes inimõiguste konventsiooni artiklile15, peatada ajutiselt teatud õiguste garanteerimise täies mahus. Seal on ka täpsustatud, missugustest artiklitest jutt käib. Olulist vahet siin siiski ei ole, sest inimeste jaoks ei muutu mitte midagi. Kõik need õigused, mida piirata tahetakse, on kaitstud Eesti Vabariigi põhiseadusega. Põhiseaduse täitmine ei peatu mitte üheski punktis.

Tekkinud on olukord, kus näiteks riigikohus peab teada andma, et õiglane kohtupidamine on ikka tagatud. Teie ütlete, põhiseadus kaitseb. Miks seda siis üldse tehti?

Selle üle saab nüüd igaüks ise juurelda. Sotsiaalmeedias käib minu kontol muide väga huvitav arutelu selle üle. Esitatakse palju häid küsimusi, millele püüame jõudu mööda vastata.

Artikkel 6 näiteks ei puuduta mitte ainult õiglast kohtupidamist, vaid ka näiteks süütuse presumptsiooni. Kõigis artiklites on omad piiramisvõimalused. Kui me tahame näiteks piirata liikumisvabadust, siis – konventsiooni liikumisvabadust käsitleb artikkel ütleb, et tervise kaitseks tohibki seda piirata. Nii et on keeruline on mõista, miks see teatis vajalik oli.

Kuidas jääb era- ja perekonnaelu puutumatusega? Südametunnistuse- ja usuvabadusega? Sõnavabadusega? Diskrimineerimise keelamisega? Ehk siis kõigi nende punktidega, mille piiramise võimalusele paragrahv 15 viitab.

Kõik need õigused on Eesti põhiseaduse järgi tagatud. On täiesti ükskõik, kas selline teade on tehtud või mitte – Eesti inimeste õigusi ei tohi ikka mitte grammigi rohkem piirata.

Kuidas suhtute sellesse, et info selle teate kohta jõudis Eestisse välismeedia kaudu ja selle asjus ei toimunud enne saatmist mingit avalikku arutelu?