VILJA KÜSIB | Ülle Madise: abielureferendumi võtmekohaks võib kujuneda riigikohus

Teist kujuneb võtmefiguur, kes otsustab abielureferendumi saatuse – arusaam, et refendum lõpetab riigikohtus, on läbi käinud juba paljudest suudest. Kas te lähete riigikohtusse?

Selle me otsustame koos headest kolleegidest nõunikega siis, kui riigikogu on oma otsuse vastu võtnud. Mis võtmefiguuri puudutab, siis tänan sooja ja tähtsustava sõna eest, kuid võtmekohaks võib kujuneda hoopis riigikohus.

Seda ma silmas pidasingi, riigikohtusse minekut. Teie võimuses on seal vaidlustada nii selle küsimuse seaduslikkust, mida soovitakse referendumile panna, kui ka protsessi, mille kaudu on tänasesse seisu jõutud. On see täpne?

Jah, niimoodi seadus ette näeb. Kõik selle, mida referendumi kohta hetkel öelda saab, olen ma öelnud juba varem: nii vastuskirjas Siim Kiislerile – see on kättesaadav õiguskantsleri veebilehel – kui ka Facebookis, nt 12. novembril. Vabandan, et ei saa hetkel täpsemaid vastuseid anda. Siin on kohane võrdlus kohtumenetlusega. Mingis mõttes on samas olukorras kui kohtunik, kelle ees on süüdistaja pidanud süüdistuskõne ja kaitsja kaitsekõne – ja küsitakse, kummal on õigus. Ootame ära. Esimesel võimalusel annan otsusest teada. Me oleme seda analüüsi tehes väga põhjalikud ja see töö juba käib.

Ehk saamegi rääkida siis sellest, mida te olete juba öelnud. Mulle on jäänud arusaamatuks, kuidas üks referendumiküsimuse vastus on õiguslikult siduv ja teine mitte, teine on ainult poliitilise surve avaldamise vahend. Seda olete ka teie kinnitanud. Kuidas saab jah-vastus olla mõjukam kui ei?

Seda olen Facebooki- aruteludes ja varasemates intervjuudes selgitanud. Kui näiteks Eestis pandaks rahvahääletusele küsimus, kas peaks lubama eutanaasiat, siis rahva ei-vastuse korral jääb kõik nii, nagu on. Kui rahvas vastab jah, siis peaks riigikogu astuma samme selles suunas. Riigikogu ei ole võimalik kohustada. Aga kui keegi aitaks kedagi, näiteks kas või Šveitsi vastavasse kliinikusse sõita ja peaks algatatama kriminaalmenetlus, ei saaks kohtunik seda inimest süüdi mõista. Väga raske on ette kujutada sellist rahvahääletuse küsimust, mille mõlemad vastused sunniksid midagi muutma.