VILJA KÜSIB | Tõnis Saarts: kartke presidendivalimisi!

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS 2

Lõppenud nädal pakkus enneolematut poliitilist vaatemängu, mis langetas rüppe paljudki kättepaarid: mis riik see on, milles me elame? Politoloog Tõnis Saarts analüüsis eelmisel nädalal muutunud jõujooni ja möönis, et kui koalitsioon kohalike valimisteni vastu peab ja presidendivalimised üle elab, võib see vastu panna riigikogu valimisteni.