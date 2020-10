VILJA KÜSIB | Tõnis Saarts: Eesti eliit, karda presidendivalimisi!

Lepiti kokku, milles lepiti, läksid loetud tunnid ja Urmas Reitelmann tegi jälestusväärse avalduse ETV saatejuhtide kohta. Kas pole see küllaldane tõendus, et üks koalitsiooni osapool ei pea ühtegi kokkulepet?

Need, kes suudavad hinnata Eesti poliitilist konteksti, mis hakkab lahti rulluma seoses rahvahääletusega, said aru, et sellest kokkuleppest kinni ei peeta – seda hakatakse tõlgendama nii, nagu osapooltele sobib. Nii et see deklaratsioon, selle mõisted ja põhimõtted hakkavad olema kummist. Ma oleks tõsiselt imestunud, kui see läheks teistmoodi. Võib ju olla optimist ja loota, aga oma kakskümmend aastat poliitikat jälginud inimesena ma nii naiivne ei oleks. Ehk on mingi lootus, et kõige teravamaid avaldusi ei tehta. Reitelmanni juhtum näitas siiski, et piire ei ole.

„On lootust” tähendaks, et üks koalitsiooni osapool muudab oma provotseeri-eskaleeri-improviseeri-strateegiat. Aga miks ta peaks?

Vihjasin oma Vikerraadio päevakommentaaris samale aspektile. EKRE on oma edu üles ehitanud strateegiale, mis tähendab tugevat vastandumist ja provotseerimist, reljeefset kõnepruuki. EKRE poolt vaadates: miks peaks loobuma sellest, mis on erakonnale edu toonud? Ei peaks ja ei kavatsetagi.

Mis on Jüri Ratase roll? Kas talle piisab kuupäevadest ja aastaarvudest tema kui peaministri nime taga Vikipeedias või esitab ta endale kord ka inimliku küsimuse: mida ma tegin?

Poliitikud leiavad alati põhjendusi näitamaks, et nende aeg oli üks kuldsemaid ajastuid riigi ajaloos. Kui Jüri Ratas 2016 võimule tuli, siis oli lootus, et tal õnnestub pärast Reformierakonna pikka valitsemisaega luua rohkem sotsiaalset õiglust ja võrdsust. See oli olnud Keskerakonna retoorika. Tänaseid arenguid vaadates ei ole ma kindel, et sellele on lähemale jõutud või on pigem liigutud vastupidises suunas. Kohati, tundub, on liigutud vastupidises suunas.