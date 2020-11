VILJA KÜSIB | Terviseameti juht Üllar Lanno viib homme valitsusse uue meetmete paketi. Kas maski kandmine muutub kohustuslikuks?

Täna panime teie soovil maskid ette, aga kui viimati „Ringvaates” käisite, tegite naeruväärset tsirkust. Tulite maskiga, võtsite selle eest ära – näperdasite seda, oli kohe näha, et kanda ei oska – ja panite taskusse, ilmselt käkerdasite kokku. Miks teil maskikandmise oskus nii kehv on?

Arstina olen kandnud maski pikalt. See mulje, mis võib-olla jäi... Võtsin maski eest ära, et näidata vaatajatele distantsi saatejuhi ja teise inimese vahel. See peab olema vähemalt kaks meetrit või pikem, et nakkustekitaja ei satuks ühe juurest teise juurde. Haigustekitaja levib inimeselt inimesele. Ma ei käkerdanud maski kindlasti maski kokku, panin selle enda kõrvale.

Täna kanname maski selle pärast, et meie vahel on üks meeter millegagi?

Isegi vähem kui meeter.

Kuidas teil muidu maskikandmisega on? Kannate koosolekutel, teatris, kinos?

Avalikus kohas kannan kindlasti maski. Koosolekutel maja sees ei kanna. Meil on kokkulepe, et meie maja on kindlus. Me teame, kuidas siseneda nii, et me sinna nakkust ei too. Meil on ka vastutustunne: kui inimesel on haigustunnused, siis tekib tal vahetult peadirektoriga kokkuleppel kaugtöö võimalus või jäävad nad kodusele tööle vahetu juhiga kokkuleppel. Võib aga näha, et kaubakeskustes ja muudes kohtades kantakse maski väga vähe.

Selles on osaliselt süüdi ka terviseameti segased sõnumid. Teie tulite tööle ja ütlesite: minu usk on maskiusk. Kus teil mõistus oli? Terviseamet pole ometigi mingi ususekt, teilt oodatakse teaduslikku teadmist.

On inimesi, kes ei pea maski mingiks kaitsevahendiks. Arstiharidusega inimene peab alati maski nakkusohu vastaseks vahendiks. On mõeldamatu, et õde või arst töötaks operatsioonisaalis ilma maskita. Minu maskiusk põhineb selgelt meditsiinilisel teadmisel, mida ma olen omandanud kuue aasta jooksul. Olen endiselt maskiusku. Maskil on oma kindel eesmärk. Haigustekitaja, mis hingamisteedest väljub, saab liikuda teise inimese suunas ainult siis, kui tal takistust ees ei ole. Haigustekitaja saab liikuda teise inimese sisse just samamoodi. Covid läheb kopsuni välja ja tekitab seal reaalse kahju. Üheks takistavaks vahendiks on mask, kui tal on piisavad tehnilised parameetrid.