VILJA KÜSIB | Tanel Kiik: Eesti inimesed on sallivad ja mõistvad ning saavad aru, et kõik sünnivad siia ilma võrdsena

Mitu korda olete koroonatesti teinud?

Eri teste kokku kolmel korral.

Millal viimati?

Eelmise nädala neljapäeval, see oli antigeenitest. Terviseamet katsetab, mis tulemusi need näitavad. Oleme praegu Euroopa Liidu ühishankes sees, et kasutada antigeeniteste aktiivsemate kollete puhul kiirema tulemuse tagamiseks. Traditsiooniline meetod on küll täpsem.

Palju teil riidest maske on?

Taskus on üks, kotis on paar tükki. Korduvkasutatavaid kokku kodus ja laua peal on üheksa. Mitu organisatsiooni ja üritusekorraldajat on neid mulle kinkinud, ka erakond on maski teinud. Üsna korralik valik kevadega võrreldes.

Miks oli eelmisel nädala tarvis tekitada maskikandmise ja viirusepiirangute asjus nii kohutav segadus? Ei juhtu just sageli, et kõigi väljaannete ajakirjanikud saavad valesti aru sellest, mida valitsus ütleb.

Otsuse tegemine võttis aega ja vahepeal jõudis välja esialgne info, mis rääkis maskikandmise kohustusest. Lõplik otsus oli, et juriidilist kohustust ei kehtestata, antakse tungiv soovitus ja suunis maski kanda ürituste korraldajatele, transporditeenuse osutajatele elanikkonnale. Maskide soetamine ja kandmine ongi hoogustunud, see oligi valitsuse eesmärk. Miks me ei kehtestanud lauskohustust nakkushaiguste tõrje ja ennetamise seaduse alusel? Oli juriste, kes ütlesid, et seda ei saagi teha. Nende hulgas oli mitu endist õiguskantslerit ja ka tänase õiguskantsleri kantselei on selle suhtes skeptiline. Ei tahtnud hakata kohtuvaidlusi pidama. Oleks tekkinud ka trahviõigus, kui maski ei kanta. Ei tahtnud, et jääks mulje, nagu hakkaks valitsus inimestele 800eurost trahvi tegema. Eesmärk on ju tegelikult viiruse levikut tõkestada.

Oleksite ju võinud ka öelda, armsad inimesed, seadus ei võimalda meil teid maski kandma kohustada, aga me võime teid paluda ja teile soovitada. Kõik oleksid aru saanud.

Justiitsministri analüüs ütleb, et kohustamise õigus on olemas. Tõde oleks ilmselt selgunud mõnes kohtuvaidluses. Küsimus on selles, kuidas maskikandmise kohustust argumenteeritakse. Näiteks hooldekodude töötajatel ja külastajatel on mask kohustuslik ja seda ei ole keegi vaidlustanud. Kui aga valitsus ütleks, et maski tuleb kanda õues ja kodus, siis leiaks keegi ilmselt kiiresti, et see ei ole proportsionaalne ja adekvaatne.