VILJA KÜSIB | Taavi Kotka: e-residentsus ei toonud ühtki riski juurde

"Algne audit sisaldas konkreetseid skeeme, kuidas on võimalik e-residentsust petta," sõnas Taavi Kotka auditi salastamise põhjuseid ja lisas, et riigikontroll poleks saanud keelduda selle salastamisest.

Kotka selgitab, et auditis tehti kaks suurt kommunikatsiooniviga, mis põhjustas vääraid tõlgendusi ja ebatäpsusi. Esmalt aeti tema sõnul segamini käive ja kasum, mistõttu leiti, et tulude vahe on neljakordne.

Teine viga puudutab Kotka sõnutsi ligipääsu taotlemist Soome elanike karistusregistritele. Kotka ütles, et Soome ametnikelt ei ole võimalik saada informatsiooni Soome elanike karistusregistrist, et näha, kas keegi on kriminaalkorras karistatud.

Kotka püstitab küsimuse, kuhu maani on võimalik üldse e-residentide tausta ja õiguskuulekust kontrollida. "Me usume rohkem järelkontrolli, mitte eelkontrolli," sõnas ta ja rõhutas, et e-residente jälgitakse jooksvalt. Kotka hinnangul on praegune sõel e-residentide suhtes juba eos tugevam.

"E-residentsus oma olemuselt ei toonud ühtki riski juurde," ütles Kotka ja lisas, et e-residendid ei saa tuua kaasa nii suurt ohtu kui näiteks rahapesijad.

