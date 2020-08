VILJA KÜSIB | Taavi Kotka: e-resident raha pesta ei saaks, aga kõiki kurjategijaid me eemal hoida ei suuda

Kui ma loen auditit, siis ei jää mulle muljet, et nad tulude asjus teile sellise etteheite teeksid.

Auditis seda ei olegi. Kaks suurt viga tehti auditi kommunikeerimisel. Üks oli see, et öeldi: vahe on neljakordne, ja see neelati meedias alla, kuigi üks oli käive ja teine kasum – ja pealegi pärit eri ajahetkedest: üks selle aasta lõpust ja teine selle aasta maist. Andestamatu viga.

Teise vea lõksu läksin ma ise ka. Jäeti mulje, et riigikontrollil õnnestus pliks-plaks Soome registritest kätte saada info kriminaalkorras karistatuse kohta. (Riigikontroll andis teada, et pole midagi säärast väitnud - VK). Selle põhjal tehti uudis, nagu ei oleks politsei täitnud oma hoolsuskohustust. Ma läksin ka õnge. Käisin ERRi saates ja ütlesin: ups, ma ei teadnudki, et Soome registritest on nii lihtne infot välja võtta. Panin käe südamele ja lubasin, et teeme kohe ära. Pärast helistati mulle siseministeeriumist ja öeldi: sind on petetud, soomlased ei anna seda infot välja. Meil on umbes 5450 soomlasest e-residenti. Riigikontroll saatis need andmed Soome ja sai vastu ühe numbri: 48. Ei saa kontrollida, kas Jussil on kriminaalkaristus või ei, seda infot Soome meile ei anna. Auditi kommunikeerimisel meediale suudeti aga jätta mulje, nagu ei kontrolliks me e-residentide tausta piisavalt.

Jällegi, minu meelest on riigikontrolli hoiak pigem küsiv. Ta küsib, kas me tunneme piisavalt hästi e-residentide tausta. Kas me oleme kindlad, et nende hulka satuvad õiguskuulekad kodanikud. Ka viitab riigikontroll, et puudub järjepidev ülevaade programmi kuludest ja tuludest. Mulle on natuke arusaamatu, kuidas see paistis teisiti teile või kellelegi teisele.