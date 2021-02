VILJA KÜSIB | Signe Riisalo: Eesti pensionär käib tööl selle pärast, et ta on Euroopas kõige vaesem

Millal võiks Eesti abieluvõrdsuseni jõuda?

Te ütlete nüüd, et roheliste petitsioonile olen mu ju alla kirjutanud.

Te ennetasite mind.

Tegin seda selle pärast, et see diskussioon oli mõni aeg tagasi oli aktuaalne. Ma ei pooldanud abielureferendumit ja soovi viia abielumõiste põhiseadusse. See oli lõhestav diskussioon, mida meil vaja ei olnud.

Aga see valitsus ei tee midagi. Kooseluseaduse rakendusakte vastu ei võta, abieluvõrdsust eesmärgiks ei sea.

Oodake. Koalitsioonilepesse me sel tundlikul teemal midagi kirja ei pannud, aga mõlemad valitsuserakonnad on väljendanud mõtet, et kooseluseadus võiks saada rakendatud. Abieluvõrdsus on pigem tuleviku diskussioon.

Pensioni kohta käiv jutt koalitsioonileppes on kohutavalt üldine. Võtaksin selle kokku nii: tõstame raha ühest taskust teise, aga ei tea, kas sellest ikka piisab.

Pensionitega on kindel plaan, küsimus on, kui kiiresti on võimalik seda realiseerida. Eesmärgiks on võetud kaks asja: keskmise pensioni tulumaksuvabastus ja pensioni tõstmine.

Mis on Keskerakonna eesmärk.

Esimene on meie eesmärk. Ja nüüd te küsite järgmise, kust see raha tuleb. Teise samba kohustuslikkuse lõpetamist me tagasi ei pööra. Mis tähendab, et riigil jäävad mõningad kulutused pensionivaldkonnas tegemata. Kõik need ressursid suuname kahe nimetatud eesmärgi täitmisse. Arvutusi tehakse praegu ja ma usun, et mõlemat eesmärki on võimalik täita.

Ikkagi, pensionid on Keskerakonna teema. Teie töö kiidab ju Keskerakonda?

Keskmise pensioni tulumaksuvabastus ei ole vähem tähtis ja see on Reformierakonna teema. Tunnen end pensionite tõstmisest rääkides väga hästi, sest Eesti pension on üks Euroopa väiksemaid. Eesti pensionär on kõige töökam, aga mitte sellepärast, et ta tööd naudiks, vaid sest ta on Euroopas kõige vaesem ja peab tööl käima.