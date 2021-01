VILJA KÜSIB | Martin Mölder: Kaja Kallas vajab enda kõrvale poliitikastrateegi

Seitse ministrit 15-st on uues valitsuses naised. Midagi sellist pole Eestis varem nähtud. Kas näeb ainult hea välja või on päriselt ka hea?

Eesti poliitik on tõepoolest olnud väga meestekeskne. Nii valitsus kui ka parlament on ikka olnud meeste domineeritud mäng. Seetõttu on märgilise tähtsusega, et peaaegu poole valitsuse koosseisust moodustavad naised. Ma ei arva, et naised teevad tingimata teistsugust poliitikat kui mehed. Ehk on uus valitsus samm selles suunas, et naised oleks poliitikas rohkem esindatud, ja see on hea.

Kuidas ikkagi seletada seda, et ligi kolmkümmend aastat vanas riigis on peaministritool seni alati olnud reserveeritud mehele?

Peaministritool on poliitilise võimu tipp. Kuni mingis süsteemis püsib meeste-naiste ebavõrdsus, nagu me oleme poliitikas näinud, siis võimu tippu jõuab muudatus alati kõige hiljem. Olukord süsteemis peab olema rohkem või vähem tasakaalustunud, et muutus tippu välja jõuaks. Pärast Kaja Kallast näeme teisi nais- ja meespeaministreid, võib-olla ei ole edasine jada nii meestekeskne.

Nii mõnedki nimed on üllatavad nii Kesk- kui ka Reformierakonna poolt. Seitsmel ministri pole varasemat valitsemiskogemust. Kas peaks värskete nimede pärast rõõmustama või muret tundma?

Värskus on kindlasti strateegiline valik mitmes mõttes. Keskerakonnal on vaja näidata, et nad on uuenenud. Et see pole seesama vana Keskearakond, mis kuulus eelmisse valitsusse. Reformierakond tõi valitsusse tuntud poliitikuid, aga pole vana kahurväge. Siit kumab läbi Kaja Kallase soov anda valitsuse oma nägu selle asemel, mis iseloomustas Reformierakonda ajal, mil tema veel erakonda ei juhtinud.

Tõepoolest, puuduvad Kristen Michal, Hanno Pevkur, Jürgen Ligi, ka vaesel Marko Mihkelsonil ei õnnestunud seegi kord ministriks saada. Mille poolest on vana kaardiväe väljajäämine kõnekas?

Küllap kehtib igaühe puhul individuaalne seletus. Mihkelsonile võib-olla lihtsalt ei olnud kohta, sest välisministri tool läks Keskerakonnale. Pevkuri puhul kummitab ehk aeg, mil ta erakonda juhtis, see ei möödunud eriti sujuvalt: tol ajal tulid Reformierakonna sisemised käärimised teravalt esile. Kõiki põhjuseid me kindlasti teada ei saagi.