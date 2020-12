VILJA KÜSIB | Martin Kadai: valitsus teeb otsuseid jooksvalt, pikaajalist plaani ei paista olevat

Olen kevadest saati toetanud niisugust strateegiat, nagu praegu üritatakse ellu viia. Küsimus on elluviimise kvaliteedis. Uue viiruse tulles on kaks valikuvõimalust. Üks on panna riik lukku – haigestumine väheneb, teeme lahti, siis suureneb jälle. See on üsna robustne lähenemine, mis põhineb käskudel ja keeldudel. Arvan, see ei ole hea lahendus. Olen kevadest saati toetanud kohanemisstrateegiat. Viirustega tuleb õppida koos elama, see sõnum kõlas juba kevadel. Ütlesin seda ise korduvalt, ütles professor Irja Lutsar. Avalikku ootust sai juhitud teadmise poole, et ära see viirus ei kao. Teine suund ongi proovida kohaneda ja mitte panna ühiskonda lukku, seda ma toetan. Ehk pole see praegune lahendusskeem kõige parem.

Riik on võtnud inimese suhtes tõreda lapsevanema hoiaku: kui te kohe korralikult käituma ei hakka, siis päkapikud ei käi ja jõuluvana ei tule. On see õige?

Eks see ole osa kommunikatsiooni taktikast. Sellega tasuks olla ettevaatlik, sest lõputu heidutamine ja hurjutamine ei toimi. Inimesed ei vaja lõputut hurjutamist, nad vajavad lahendusi. Riik peaks pakkuma lahendusi ja selgitama, miks üks või teine asi on või ei ole lahendus. Toetan lähemist, mis hoiab baasvõimekused tugevana: hea kommunikatsioon, hea seire, tugev terviseamet ja tugev tervishoiusüsteem – ning meil on lahendused, kuidas neid tugevdada.

Aga kas need on ikka olemas? Tervishoiusüsteemist kostab järjest enam hääli, et üsna peab tuleb piirata plaanilist ja isegi erakorralist ravi.

See ongi koht, kus riik võiks olla aus. Tervishoiu võimekuse prognoos oli optimistlik. See põhines valearvustusel. Tervishoiutöötajad ja hooldajad on inimesed nagu meiegi, ka nemad haigestuvad. Mingil hetkel on vältimatu, et tekib hoolekande- või raviasutuse sisene levik, mis paneb sealse võimekuse ekstra pinge alla. Meil ei ole täna puudu mitte voodikohtadest või aparatuurist, vaid inimestest. Inimressurssidega see prognoos just eriti ei arvestanud.