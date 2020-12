VILJA KÜSIB | Mart Siilivask kavatseb Lugejakirjaga Ameerika vallutada

See on küll keeruline küsimus. Minu jaoks on see lihtsalt üks mõnus ja äge väljund. Koht, kus ma saan ennast välja elada ja esitada oma versioonid uudistest. Tundub, et inimestele meeldib.

Ütled, et Lugejakiri on kõige usaldusväärsem uudisteallikas.

Ei ole siis või?

Kindalt on, vähemasti minu jaoks on. Aga mõni võib lüüa kahtlema, et äkki mõnitad ajakirjanikke?

Ei mõnita kedagi. Ma ei pea kellegi peale viha ega maksa kätte. Kõik saavad oma jao, ma ei vali pooli.

Oled töötanud selliset humoristide alluvuses nagu Rein Lang ja Villu Reiljan. Mida sa neilt õppisid?

Huumori mõttes võib-olla mitte midagi, aga nendega oli naljakas koos töötada küll.

Keda tõstaksid praegustest poliitikutest esile juhtivate humoristidena?

Nad kõik pakuvad mingil määral ainest, alates Ratasest lõpetades Kiige, Helmete ja Seedriga. Poliitikud on väga tänuväärne materjal. Olen näinud, sotsiaalmeeediast kirjutatakse, kuidas Lugejakiri võin end kinni panna, sest poliitikud toodavad suuremat absurdi – see on ka tõsi –, mulle tähendab see lihtsalt, et pean veel rohkem pingutama ja vinti peale keerama.

2018 ei teeninud Lugejakiri veel midagi, kuidas on finantsseis nüüd?

See on nagu auto, mis sõidab veel viimaste aurude peal.

Sul hakkab raha otsa saama!

Mul ei ole seda raha kunagi olnudki. Eks ma oma rahakotist panen sinna natuke ja mul on toetajaid ka. Toetamise koht on lehel olemas ja inimesed toetavad ka. Osa annab kaks eurot, osa annab sada. Raha kulub reklaami peale sotsiaalmeedias – seda ma enam ei tee –, arenduse peale – sinna on läinud kõige rohkem raha –, sellele lisanduvad igakuised veebilehe ülalpidamiskulud.