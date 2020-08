VILJA KÜSIB | Mailis Reps: on olnud arutelusid EKRE poliitikutega, kus olen ruumist lahkunud

Miks juhised ja soovitused kooli alguse reeglite kohta nii hiljaks jäid?

Juba kevadel oli lootus, et 1. septembril saavad lapsed tavapärasel viisil kooli minna. Nüüd oodati selget sõnumit koroonahirmu asjus. Need, kellega me otsuste langetamiseks konsulteerime, ei ütle meile juulis, missugune on olukord augusti lõpus. Tulime kokku nädala plaanitust varem. 17.-19. augustil tulevad õpetajad kooli ja 19. augustil tegime pressikonverentsi.

Te ei tahtnud pigem vist oma puhkust katkestada?

Meie ministeeriumis, kinnitan teile, on inimesed augustist tööl tagasi.

Millal teil puhkus täpselt lõppes? Millal saite maalt tulema?

Raske on öelda, millal ta sel aastal algas. Juulis olime tõesti mõne päeva maal jaheda ja vihmase ilmaga. Kui ilmad läksid ilusaks, olin tööl tagasi.

Kas teie lapsed kooli minna tahavad?

Jaa ja ei. Kui küsimuse all on, kas digiõpe või tavaõpe, siis kindlasti tavaõpe. Aga kui ma päris ausalt ütlen, siis suve läbisaamist nad muidugi ei oota. Suvi ja mõnus kodusolemise periood on ikka eelistatud.

Ida-Virumaa omavalitsusjuhid on kehvade koroonanumbrite pärast juba mures. Kuivõrd ollakse valmis välja öeldud juhiseid käigupealt muutma?

Reeglites on kirjas, et seekord me ei lähe – vähemalt mitte senikaua, kui see on võimalik – üleriigiliste sulgemisteni, vaid vaatame iga kooli ja piirkonda eraldi. Ei ole vaja minna karmilt kallale Hiiumaale või Lõuna-Eestile, sest seal on numbrid nullis. Isegi juhuslikke nakatumisi ei ole. Ida-Virumaal on otsused tehtud koolide ja lasteaedade kaupa.

Õpetajate hulgas on hulk eakaid inimesi, kes on seoses koolide avamisega oma tervise pärast mures. Missugust tuge neile pakutakse?

Riskirühmas on inimesed 70-75aastased ja vanemad. Nii eakaid õpetajaid on meil siiski üksikuid.

Ka kuuekümnesed on põhjendatult mures.

Jaa, ma pidasin silmas meditsiinilises mõttes – et kellel on suurem tõenäosus sattuda hingamisaparaadi alla. Kuid riskirühmas võib olla ka noor inimene, kui tal on astma või mõni muu haigus. Võtame seda muret tõsiselt. Neid õpetajaid, kes on juba väljendanud, et nad ei taha kooli tulla, on üsna palju. Nemad on öelnud, et tahavad pigem teha digitunde, töötada nende lastega, kes jäävad koju. Üldine, suur pilt on siiski selline: õpetajate hinnangul oli kevad huvitav kogemus, millest võiks võtta parima, aga nüüd tahavad nad ikkagi tavapärasele õppetööle minna.