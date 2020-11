VILJA KÜSIB | Mailis Reps: Helmete raadiosaade on üle hinnatud. Martin Helme saab rahandusministrina suurepäraselt hakkama

Valitsus kehtestas ära uued koroonapiirangud, aga teie olete ilma maskita. Palun, selgitage, kuidas tuleb sellest aru saada.

Päris piiranguid kehtestati ju suhteliselt vähe. Peamine sõnum on kaks pluss kaks siseruumides ning seal, kus võimalik, hoiame distantsi. Peamine keskuste suund on kaubakeskused, poed, sest eeldame, et enne jõuluaega on tihedamat ostlemist. Suuri üritusi me ei soosi, toitlustusasutustes kehtib kümne inimese piirang.

Me oleme siseruumis, meil on vahet umbes meeter. Mul on mask, teil ei ole.

Maskiteemat on arutatud juba pool aastat. Transpordis peab kandma maski. Maskikohustus viitaks justkui trahvimisele, karistamisele. Siin on valitsus ekspertidega ühel nõul: kahe nädala jooksul on tegemist suunisega, me palume inimestel ühistranspordis maski kanda, see on meeldetuletus ka vedajatele. Trahvima järgmistel nädalatel kedagi ei hakata. Siseruumides ei ole maski kandmine kuidagi piiratud – kui inimene tunneb ennast niimoodi paremini, siis tere tulemast maski kandma. Aga see ei ole kohustuslik.

Mina sain uudistega tutvudes siiski aru, et see on kohustuslik. Maski kohustuslikuks muutmist on valitsuses edasi lükatud selle õigusliku küsitavuse pärast. Missugusel õiguslikul alusel tänased otsused tehti?

Maskikohustust on võimalik kehtestada, see võimalus on nakkuhaiguste ennetamise seaduses. Täna sellele veel ei tuginetud, sest kohustusele järgneksid sanktsioonid. Hetkel on tegemist suunisega: ühistranspordis, ja kaubakeskustes, kus pole võimalik kaks pluss kahte hoida, palume kanda maski.

Kuula siit.

Koolid kasutavad distantsõpet n-ö iseenese tarkusest, valitsuse ja ministeeriumi seisukoht on hoida koolid lahti. Kuidas suhtuda koolidesse, kes seda teevad?

Ministeeriumi esialgne soovitus oli hajutamine läbi mõelda. Kui kool arutas selle läbi ja otsustas, et lapsed on jaotatud kahte või kolme rühma, siis täiendav suunis palub õpiraskustega õpilasi ning neid, kellele distantsõpe mingil põhjusel ei sobi, distantsõppele mitte panna.

Palub, aga konkreetset suunist ei ole?