VILJA KÜSIB | Liina Kersna: te küsige Tanel Kiige käest, mida ta tahtis öelda

Linnapeadel on arvamus, teadusnõukoja liikmetel, igal ministril. Valitsusena peate kujundama ühtse seisukoha, aga kui see pole vastavuses nõukoja omaga, teeb Andres Merits teid uuringutele viidates pulbriks.

Oleme aasta jooksul korduvalt näinud, et kui saadame lapsed distantsõppele, siis läheb nakkuskordaja alla. See on nakkuse leviku tõkestamiseks suurepärane meede. Kui koolid lahti teeme, hakkab nakkus uuesti levima.

Siin hakkab äkki toimima see argument, et kõigi soovijate vaktsineerimiseni on kõigest paar kuud, äkki tasuks ära kannatada?

Ei, ma ei arva, et peaks ära kannatama. Peame seisma selles eest, et laste haridus oleks võimalikult hästi tagatud. OECD ja Maailmapank on teinud uuringudi kevadise distantsõppe baasilt, mis ütlevad, et laste mahajäämus võib olla pool kuni kolmveerand aastat. PISA tulemustes oleme tänaseks kaotanud 16 punkti, mille suurusjärk on pool õppeaastat. Distantsõppel on pikaajalise reaalse mõjuga tagajärjed. Ma ei ütle, et ei tohi mingil juhul koole distantsile saata, aga see peab olema väga hästi argumenteeritud ja teadlikult tehtud otsus.

Kuivõrd arvestavad need uuringud Eesti eripäraga? Me ise arvame, et distantsõppega on kehvasti, kuid muu maailma võrdluses pole see tänu e-riigile ehk nii?

Need on üldised uuringud. Usun, et meie tulemused on paremad. Eesti õpetajatest pooled ütlevad, e distantsõpe ei ole sama tõhus kui kontaktõpe. Eri uuringud toovad välja, et 30 protsenti tänastest õpilastest on õpiraskustega. Peame arvestada, et õpiraskustega õpilaste arv on kasvanud. Koolijuhid ja õpetajad näevad seda jooksvatest hinnetest.