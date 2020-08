VILJA KÜSIB | Liina Kersna Mikk Pärnitsa juhtumist: oleme aru saanud, et sõna selles valitsuses ei maksa, aga nüüd ei maksa ka allkiri

Saade algas aruteluga palju kõneainet tekitanud vägivalla ennetuse auhindade tseremoonia üle, kus president Kersti Kaljulaid ning justiitsminister Raivo Aeg tunnustasid teiste seas ka kirjamees Mikk Pärnitsat. Aeg otsustas tagantjärele mitte kinnitada See Pole Okei sotsiaalmeediakonto loojale antud auhinda vägivallaennetusse panustamise eest.

Reformierakonda kuuluva riigikogu liikme Liina Kersna sõnul on Pärnitsalt auhinna võtmisel puhul kaks halba varianti. "Esiteks, et kas meil on justiitsminister, kes ei suuda süveneda, ei tee oma tööd piisavalt põhjalikult, andes allkirja ja võttes selle 24 tunni pärast tagasi. Või meil on minister, kes on kergesti mõjutatav, et annab allkirja ja siis võtab tagasi. Igal juhul on see andnud löögi riigi usaldusväärsusele," leidis Kersna. "Oleme aru saanud, et sõna selles valitsuses ei maksa, aga nüüd näeme, et ka allkiri ei maksa midagi," lausus ta.

Aegi erakonnakaaslane, rahvastikuminister Riina Solman ütles, et kindlasti ei saa öelda, et Aeg annab sõna ja võtab sõna. Ta juhtis tähelepanu, et vägivalla ennetuse auhinna saajaid valis komisjon, kus ei olnud ministri nõunikke. "Ministri roll oli auhindu üle anda." Solman lisas, et Aeg ei pruukinud auhinnaga kaasnevat diplomit allkirjastades aru saada, et tegemist on Pärnitsaga, kes on "ropendanud ja laulupidu kritiseerinud". "Tegelikult on Pärnits olnud vaimne vägivallatseja," väitis Solman ja viitas, et kui poliitik on ette nähtud auhinda üle andma, siis ei ole ta kõigi auhinna saajate taustaga kursis.

Nii Solman kui ka Kersna said omalt poolt defineerida, mida nad peavad silmas, kui räägivad Pärnitsa juhtumis provokatsioonist – et tegemist oli provokatsiooniga, selles olid mõlemad saatekülalised ühel nõul. Kõne alla tuli, mida õigupoolest peetakse silmas, kui räägitakse traditsioonilisest perekonnast, ning mismoodi peaks oma sõnumit ühiskonnale vahendama näiteks transsooline naine, transsooline mees või homoseksuaalne mees, kes näiteks kannabki iga päev kleiti.

Saates tuli juttu ka Malle Kobinast, aasta emast, kes peab hiljutise kohtuotsuse kohaselt vangi minema. Solman selgitas, miks Isamaa peab vajalikuks erakonna aasta ema valida, ning Kersna selgitas, miks Reformierakond seda vajalikuks ei pea.