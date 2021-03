VILJA KÜSIB | Karilaid eelmise koalitsiooni krahhist: EKRE õppimisvõime kanda valitsusvastutust andis soovida

Saates meenutas Karilaid ka eelmist koalitsiooni, kuhu Keskerakonna kõrval kuulusid Isamaa ja EKRE. "Iga suhe, mis saab läbi, on kurb. Selle ajaga sai ka palju häid asju tehtud," hindas ta.

Karilaid nentis, et unistus oli koos riiki juhtida neli aastat, ent see plaan ei täitunud. "Täna meil uus koostööformaat. Eks näis, kuidas läheb."

Jüri Ratas pidi pidevalt vabandama ja EKRE surus nad põhimõtteliselt nurka. Karilaid rääkis saates, et EKRE retoorika muutus väsitavaks. "Arusaamatu, miks peab oma liitlase õuel käima neid solvamas ja nende elu korraldamas. Eestis oli piisavalt probleeme, mis vajasid keskendumist ja pühendumust."

Karilaid nentis, et EKRE õppimisvõime kanda valitsusvastutust andis soovida. Ta lisas, et ekrelased tahavad probleeme võimendada, otsida vaenlasi ja saada nii protestihääli. Karilaid tõi ka välja, et sõnad olid EKREl suured, aga nii mõndagi jäi neil reaalsuses tegemata.

EKREl läheb populaarsusreitingute kohaselt praegu hästi. Rääkimata Reformierakonnast. Keskerakonna olukord on sootuks vastupidine. Karilaid näeb selle taga sedagi, et Keskpartei ja Reformierakond olid aastaid oma kaevikutes, vastanduti. Ta oletas, et nende valijad on veel segaduses, et mis poliitikaid koos tehakse.

Viimasel ajal on laia kõlapinda saanud endise peaministri Jüri Ratase väljaütlemised, kes Kaja Kallast kritiseerib. Karilaidi meelest on need aga heatahtlikud näpunäited.

Saatejuht meenutas, et Karilaid on ainus Keskerakonna aseesimees, kes pole siiani mingit väga olulist poliitametikohta saanud. Mis te pole näiteks minister? Karilaid rääkis, et talle olla kahel korral pakutud ministrikohta. Viimati siseministri ametit. Karilaid rääkis, et oleksid tekkinud valed seosed ja tema tahab poliitikas olla üleplatsimängija. "Tunnen, et saan poliitikat rohkem luua tänase positsiooni pealt."

Mis kohta veel pakutud? Karilaid väitis, et ajahetke ei mäleta. "On olnud kaks korda. Mõlemal korral keeldunud," jäi ta üldsõnaliseks.