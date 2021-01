VILJA KÜSIB | Kaarel Tarand: Keskerakond teeb tempe nii primitiivselt, et jääb kogu aeg vahele

Kirjutasite viimati, et Jüri Ratas võib ajalukku minna Keskerakonna hävitajana, mitte päästjana. Leidsite, et ta poleks pidanud tagasi astuma mitte valitsusjuhi, vaid erakonnajuhi kohalt. Ta oleks pidanud laskma kellegi teise esimeheks valida?

Käitumisviise on sellistel puhkudel mitmesuguseid. Erakonna esimees vastutab erakonnas toimuva eest tervikuna. Rahalises mõttes vastutab terve juhatus, igaüks individuaalselt sealhulgas. Pahandused ei olnud ju mitte niivõrd valitsuses, õigemini, seal olid teist sorti pahandused. Ratas tõmbas endale kaela parteilise pahanduse. Nii et probleem on parteis, mitte valitsuses.

Kui Jüri Ratas oleks parteijuhi kohalt lahkunud, kas siis oleksid asjad hakanud kohe korda minema? Ilmselt mitte.

Kindlasti mitte. Ratas on erakonna esimehena tegutsenud üle nelja aasta. Ametisse asudes lubas ta Augeiase tallid puhtaks rookida, kõik pidi minema ilusaks ja heaks, eriti segased raha- ja majandusasjad. Hilisem ajalugu kinnitab, et ei ole läinud. Avaliku info pealt paistab, et kõik on jätkunud vanaviisi. Ja avalikku infot on meil palju. Eesti seadus on selles mõttes hea, et ta hoiab rahaasjad avalikkuse, eriti ajakirjanduse silme all. Kõik kulud ja tulud on teada. Tulusid on vähem, kui tahetakse kulutada – see probleem püsib nii Keskerakonnas kui mõnes teiseski. Vahel ronib mõni partei august välja, saab plusspoolele, viimastel aastatel on nendeks Isamaa ja EKRE, kes suudavad oma kulutusi ohjeldada ja hankida nende katmiseks piisavalt tulusid. Reformierakond on viimastel aastatel olnud suures hädas, samuti sotsiaaldemokraadid. See kõik teeb kogu süsteemi hapraks.

Näidisjuhtum on muidugi paraku Keskerakond, kes teeb oma seaduseväliseid tempe regulaarselt - ja nii primitiivselt, et jääb kogu aeg vahele. Ma ei taha ütelda, et kõik teised on puhtad. Nende vahendite ja võimaluste juures, mis seadus on andnud rahastamise järelevalve komisjonile, ei ole kõik hämarad teod tuvastatavad. Me ei saa nõuda dokumente näitamaks, et kuskil on veel midagi valesti. Ehk võib öelda, et teised on lihtsalt osavamad.