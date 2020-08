VILJA KÜSIB | Jürgen Ligi: Martin Helme lihtsalt valetab, tuleb riigikokku ja valetab

Teate, see kõlab natuke irooniliselt...

No teile kõlab. Kui te tahate vastust küsimusele, siis ärge räägi mitte kõla, vaid sõnadega. Danske peatas ju tegelikult finantsinspektsioon, mis kuulub rahandusministeeriumi haldualasse. Ka seal olime regulatsioonidega muust Euroopast tunduvalt ees. Öelda, et rahapesu toimus minu ajal, on mull.

See on tõsiasi.

Kogu rahapesu minu ajal?

Need kaasused, millest me kõnealuse lepinguga seoses räägime.

Ei vasta tõele. Isegi see algas ammu enne. Kogu see Danske asi ja rahapesukultuur algas tunduvalt varem. See oli juba enne Eesti Vabariiki igal pool. Danske esimesed jäljed on juba 2002, 2007, kui ta tegutses veel Sampo nime all. Kogu see ärimudel, millele finantsinspektsioon tähelepanu juhtis, oli riskantne. Rahapesu finantsjärelevalve vaatab, kas rahapesuriskid on maandatud pangasisese riskihaldusega. Juba enne mind juhtisid rahandusministrid tähelepanu sellele, et see on ebapiisav. See, mis rahapesu kui nähtust....

Ma ei räägi rahapesust kui nähtusest. Te olite kuni 2014 rahandusminister, ja just selleks ajaks lõppesid ka need Danske kaasused, millest me räägime.

Need lõpetati, mitte ei lõppenud. Need lõppesid finantsinspektsiooni auditiga, mille ma sain kätte 2014. Et seda üldse sai teha, pidi rahapesuvastase võitluse organisatsioon FATF ümber tõlgendama rahapesuriskid. Pärast seda hakati jälgima, kas pankades on rahapesuriskid maandatud, ja ainult seda finantsinspektsioon teebki, ta ei uuri kuritegusid. Nii et oleks võinud otsa vaadata prokuratuurile, siseministeeriumile. Ja alati on vastus see, et Venemaa ei andnud andmeid. Sellega leppisime me aastaid. Juhtumeid algatati, keegi süüdi ei jäänud, Venemaa vaikis. 2014 alustasime teise meetodiga: finantsinspektsioon asus auditeerima. Me teadsime, mida nad teevad.