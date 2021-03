VILJA KÜSIB | Jaanus Karilaid: Keskerakond ja Reformierakond on teineteist 14 aastat vaenanud. Meie valija on segaduses

Kui me teiega viimati Postimehes kohtusime, ütlesite, et teil on uhke tunne EKRE-ga koalitsiooni minna. Kui palju on sellest uhkusest tänaseks järele jäänud?

Iga suhte läbisaamine on mõneti ka kurb. Koalitsioonis Isamaa ja EKREga 2019-21 sai tehtud palju häid asju. Mul on komme võtta möödunust kaasa positiivne. Me tegime tegusid ja otsuseid, võtsime riigilaenu ja investeerisime. Mina kui Haapsalu volikogu esimees leian, et keskvalitsusest oli väga palju abi. Koostööformaat EKRE ja Isamaaga sai aga läbi. Oli unistus teha koostööd neli aastat, see ei täitunud mitmel põhjusel. Nüüd on meil uus koostöö, Reformierakonnaga. Eks näis, kuidas sellega läheb.

Jüri Ratas pidi selles valitsuses ühe koalitsioonipartneri pärast pidevalt vabandust paluma, miks?

Igasse suhtesse – ka poliitikas – minnakse idealismiga. Partnerid õpivad iga päev. Koalitsioonipartneri retoorika, tõsi, muutus väga väsitavaks. Oli arusaamatu, miks peaks käima liitlasi nende õuel pidevalt solvamas. Ajakirjanikud võtsid meelsasti igast valest lausest kinni. Kripeldama jäi see, et EKRE õppimisvõime valitsusvastutust kandes jättis soovida. Tundub, et neile meeldibki olla opositsioonis. Nad tahavadki pidevalt vaenlast otsida ja püüda ühiskonnas protestihääli. Võib-olla õpivad nad opositsioonis, et poliitikat saab teha ainult koos liitlastega – mitte kõiki sõimates ja solvates.

Kuivõrd on õigus neil, kelle meelest ei hukutanudki eelmist koalitsiooni esmajärjekorras mitte Keskerakonna korruptsioonikahtlused, kuivõrd tüdimus EKRE pärast vabandamisest?

Mõlemad tegurid olid kaalukad – nii prokuratuuri pressikonverents kui ka EKRE eelnevad tegemised. Õpetussõnad endisele koalitsioonipartnerile võiksid kõlada: võimulolemine tähendab tohutut vastutust; iga sõna ja tegu on luubi all. Mina soovitaksin rohkem pühenduda poliitikate kujundamisele ministeeriumites. EKRE lubas koos Keskerakonnaga e-valimised turvalisemaks teha. Selle kahe aasta jooksul ei jõudnud EKRE isegi auditit läbi viia. Pigem oleksid nad pidanud keskenduma oma võimekusele poliitikaid luua, selle asemel et mujalt probleeme sisse tassida ja neid refereerida. Nad läksid kergema vastupanu teed.