VILJA KÜSIB | Jaak Aab Repsi ametist lahkumise taustal: minister võib ametiautot kasutada ka isiklikeks sõitudeks

Kiisler viitas, et räägiti, nagu olnuks õhus ka variant, et hoopis Tanel Kiik saab haridusministriks ja Aab võtab tema ameti üle. Riigihalduse ministriks oleks ikka saanud Anneli Ott.

Aab ei lükanud ümber, et sellist vangerdust kui üht võimalust arutati. "Erinevaid võimalusi peab küsima peaministri käest."

Tema sõnutsi sai ta peaministrilt kõne eelmisel pühapäeval ja järgmisel päeval arutati tema haridusministriks saamist partei juhatuses.

Kiisler uuris sellegi kohta, mis Aab Mailis Repsi skandaalist arvab. Aab tõi esile, et mingid isiklikud sõidud ametiautoga on igati õigustatud. Samas lisas ta, et seda tuleb teha mõistlikult ja autojuhti ta selle puhul rakendanud pole.

Küsimuse peale, kas Reps sai ilmaasjata ametist lahti, kostis Aab, et oli mitu asjaolu, mis viisid selleni, et Reps loobus.

Õhtulehe lähenemise peale - filmiti ka Repsi lapsi (näod udustatud) – Aab hästi ei vaata. Ta märkis, et päris korrektne see pole, see on eetika küsimus.

Abielureferendumi kohta rääkis Aab, et erakond toetab selle toimumist. Mis puutub aga hääletamisse, siis seal erakonna sees ühtset hoiakut peale suruma ei hakata. "Sügavalt isiklik teema, igaüks otsustab küsitlusel ise."