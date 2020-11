VILJA KÜSIB | Jaak Aab: jääb mulje, et valitsus tegeleb kurat teab millega

Ma ei tea, miks see Raik siia sappa pandi. Mina tean, et räägiti Yana ja Mihhaliga. Raigi lisas loetellu ERR. Aga ma ei tea, mida Yana ja Mihhaliga räägiti, võib-olla peaminister pidas nendega lihtsalt nõu.

No just, mõlemad on siseopositsionäärid, Ratas ei peaks neid eriti valitsusse tahtma?

Seda on nüüd küll palju öeldud. Mihhail on aseesimees, Yana on juhatuse liige.



Mõlemad on välja öelnud, et nad ei pooldanud selle koalitsiooni sündi.

Nad on öelnud, et see on veidi problemaatiline vene valijaskonna pärast. Ent kõigi tegevuste juures, mille me oleme valitsuses kokku leppinud, on olnud nii Yana kui ka Mihhail. Keegi ei saa öelda, et nad ei ole pidevasse igapäevasesse juhtimisse kaasatud.

Üks versioon liigub veel: teist oleks saanud sotsiaalminister Tanel Kiige asemel, Kiigest haridusminister ja Anneli Ott oleks maandunud riigihalduse ministri kohale. Miks see kõrvale jäi?

Kõigi nende vangerduste kohta peaks küsima peaministri käest.

No te olite ju juures, kui jutud käisid.

Tean, et peaminister pidas nõu, küsis ilmselt ka kellegi arvamust. Mina sain peaministri kõne pühapäeva õhtul ja selleks ajaks nägi ta mind haridus- ja teadusministri kohal. Esmaspäeval juhtkonnas arutasime.

Olete jõudnud juba kolida?

Jah, ma olen ikka alates eelmisest kolmapäevast haridus- ja teadusministeeriumis.

Kas see Mailis Repsi kuulus buss jäi teile? See, millega Horvaatias käidi, aga polnud meeles, et käidi?

Ei tea, sellega tegeleb haldusosakond.

No millega ta siia tulite?

Minu ametiauto on Audi.

Aga kuhu need Repsi bussid jäid?