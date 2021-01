VILJA KÜSIB | Irja Lutsar: mina ei ole valitsuse ema. Valitsuse liikmed ei ole minu lapsed

Olete vaktsiinisüsti juba kätte saanud?

Jaa, olen kätte saanud tänu väga heale perearstile ja tänu sellele, et olin kohe valmis põlle eest võtma ja minema vana-aasta õhtul vaktsiinisüsti tegema. Üks süst jäi üle, mu perearst helistas ja küsis, kas ma saan tulla. Mina ütlesin, et saan küll, ja läksin kohe.

Oot-oot. Vanus nagu ei lubaks? Või lubavad mingid haigused? Või on tegemist korruptsiooniga.

Ei, tegemist on sellega, et alati ei saa tulla kõik need inimesed, kes on nimekirjas. Selle asemel, et doos minema visata, on targem süstida kedagi, kes peaaegu kuulub riskigruppi. Sinna ma, tõsi küll, ei kuulu. Esialgse teadmise kohaselt pidi ühes pudelis olema viis doosi, aga kõigist saab välja võetud kuus.

Mille poolest siis teie ikkagi kehvem olete kui terviseameti juht Üllar Lanno, kes sai süsti kätte eelisjärjekorras?

Ma ei arva, et olen kuidagi kehvem või parem.

Küsimuse mõte on selles, et miks Lanno sai.

Ma ei tahtnud järjekorras ette minna.

Aga Lanno läks.

Ühiskonnas on vaktsiinidele ka vastuseisu, võib-olla Lanno ja haiglate peaarstid näitasid, et nemad vaktsineerivad.

Ei klapi, Lanno vaktsineerimine tuli ilmseks saates „Olukorrast riigis”, Lanno ei roninud piltidele.

Einoh, ei peagi piltidele ronima. Minu ideaalses maailmas oleks asjad nii, et vaktsiini on nii palju, et kõik saavad seda kohe esimesest päevast peale. Ega mulle ei meeldi see, et peame kogu aeg prioritiseerima ja mõtlema, kas õige oli etteotsa panna see grupp või olnuks õigem teine.

Mul on juba pikemat aega tunne, et valitsuse otsuste kehv kvaliteet heidab varju ka teadusnõukojale. Põhimõtteliselt on kaks võimalust: kas teadusnõukoda annab valitsusele halba nõu või on valitsus nii rumal, et ta teid ei kuula. Kummaga on tegemist?

Ega keegi ju täpselt ei tea, missugused meetmed töötavad. Oleks kuskil piirangute nimekiri või mõne riigi näide, kus piirangud hästi töötavad. Ei ole.

Te tunnistate sisuliselt, et teadusnõukojal ei ole piisavalt informatsiooni ja ta on ebakompetentne?

Mitte nõukoda ei ole ebakompetentne, vaid maailmas ei ole piisavalt informatsiooni.