VILJA KÜSIB | Hendrik Agur: vene õppekeelega koolid ei tee Eesti riigi väärilist tööd

Teil on sellest nädalast koolimaja tühi, jah?

Koolimajas on ainult õpetajad, neile meeldib sealt distantsõppetunde anda. Mõni üksik õpilane on ka, sest individuaalne järeleaitamine võib toimuda. Aga põhimõtteliselt on koolimaja kinni, jah.

Kuidas hindate valitsuse läinudnädalast kommunikatsiooni koolide sulgemise asjus?

Kahe lapse isana puudutas see ka mind. Kommunikatsioon oli ebaõnnestunud. Ent tuleb ka aru saada inimestest, kes otsuseid tegid.

Te saite aru, miks oli tarvis põhikoolid kinni panna?

Ei saa. See on ebaõnnestumine. Sõnadest saan aru, aga sisuliselt ei saa.

Sellest saite aru, kas meil on vaheaeg või ei ole?

No see viga parandati kohe ära. Võib-olla ajas meie uus tubli minister alguses terminid segamini, või kust see jutt tuligi. Meil on ikka kindel hulk õppepäevi aastas ja seda meelevaldselt vähendada ei saa. Ei ole vaheaeg, igaüks sisustab selle viimase nädala oma tarkuse järgi.

Mihhail Kõlvart lubas vastu valitsuse korraldust lastel Tallinnas kooli tulla, te ei mõelnud sama teha?

Siin on kaalukategooriate vahe. Kui mina oleks seda teinud, oleksin küllap kohe vastu näppe saanud – nii koolipidajalt kui ka avalikkuselt. Kõlvarti poolt on see ehtne võimumäng ja hammaste näitamine kehva kommunikatsiooni peale.

Kumb siit plusspunktid võtab, Kõlvart või Ratas?

Kui te nii küsite, siis võtab siit plusspunktid Tallinna linnapea. Jah, ma peame kohanemisvõimelised olema, aga otsustusvabaduse jätmine koolidele oleks olnud mõistlikum. Iga kool näeb ise, kui palju on nakatunuid ja lähikontaktseid. Koolikorraldus sujus ju päris hästi, välja arvatud sügise alguse ülereageerimised. See oli õige, et koole usaldati, ja nii oleks võinud jätkata.

Novembri lõpus, enne viimaseid piiranguid, kirjutasite peaministrile ja palusite erandit, sest vene gümnasistidele ei sobi distantsõpe. Mida peaminister teile vastas?

Tegelikult vastas haridusministeeriumi ametnik, peaministrilt ma vastust ei saanud. Aga leian, et ülereageerimine oli mastaapne ja on seda ka praegu. Näiteks Pärnus ja Kesk-Eestis on nakatunuid vähe, aga nüüd peavad kõik kannatama nende piirkondade pärast, kus nakatumisnäidud on suuremad. See on ebaproportsionaalne.