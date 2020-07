VILJA KÜSIB | Helir-Valdor Seeder: meil ei ole põhjust koalitsiooni lõhkuda ja otsida opositsioonist uut lahendust

Oleksite otsestuudiosse läinud, oleksite ehk rohkem sõna saanud. Kui mina teile helistan, pole teid Tallinnas, olete kohe ära minemas või siis pole te sel nädalal plaaninud üldse Tallinna tullagi. Te polegi viitsinud eriti erakonna tegemistesse panustada, valitsusse ka ei viitsinud minna – varem või hiljem pidi ju mäss tekkima, kas pole nõnda?

Nii hull see asi ei ole. Enamiku aega ma viibin ikka Tallinnas, aga tõsi on see, et mu elukoht on Viljandis. See on mulle väga hea ja ka erakonnale väga hea, et näen ka reaalset elu väljaspool Tallinna. Mulle meeldib väga Eestimaal ringi käia, ka sel suvel olen kõik piirkonnad läbi käinud. Tõesti, ma ei ole kogu aeg Tallinnas, ei passi meediaväljaannete uste taga, ei kraabi nende kintsu.

Ei tea, kas see erakonnale hea on. Oleksite valitsuses, oleksite asjadega paremini kursis.

Olen asjadega väga hästi kursis. Mul on väga hea väljund mõjutada koalitsioonipoliitikat.

Järgmisel aastal valitakse jälle erakonna juhti. Manifesti algatajate seas on ka näiteks Tõnis Kons, kellel erinevalt teist on erakonna loomise kogemus: tegemist on Res Publica looja ja strateegiga. Teil pole tekkinud mõtet, et Kons võiks tahta teie kohta endale või siis leida teie kõrval kandideerima inimese, kes erinevalt Illimar Lepik von Wirénist teile ka päriselt konkurentsi pakuks?

Selle pärast ma kindlasti ei muretse. Olen kahel korral kandideerinud erakonna esimeheks, mõlemal puhul on olnud vastaskandidaat, sugugi mitte moe pärast, vaid sisuline. Esimene kord oli selleks Kaia Iva ja teine kord Illimar Lepik von Wirén.