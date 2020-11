VILJA KÜSIB | Erik Roose: mina olen rääkinud, et paneme selja kokku. Selle peale öeldakse: ei, pane parem oma veebiuudised kinni

Suurima käibega meediafirma Baltimaades, ütlevad minu andmed.

No kui nii, siis nii, eks me siis kulutame raha ära.

Peale otse maksumaksjalt tuleva raha saate ka umbes 850 000 eurot igasugustelt ministeeriumitest, Euroopa Liidult, on ka mõni erafirma, nt Subaru Nordic. On see ikka seaduslik?

Subaru kohta ma ei mäleta, see on ilmselt mingi spetsiifiline pisike number. Summad, mida oleme aastaid lisaks saanud, jääb poole miljoni ja miljoni euro vahele aastas. Protsentuaalselt on see üsna tagasihoidlik või olematu number.

No aga erameediale ei anna seda keegi.

Kogu aeg annavad, iga päev. Reklaamina. Sellest te elategi. Meile annab näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskus mingi sümboolse summa, et toetada „Osooni” tootmist. Haridusministeerium annab näiteks saatele „Kõige targem rahvas”.

No seal „Osoonis” kiidetakse ainult, kui ilus on eesti loodus ega arutleta selle üle, mis on ühiskonnas kuum.

Igas saates me seda arutada ei suuda, kui halb on valitsus ja halb opositsioon või vastupidi. Igal saatel on oma formaat. On tulnud ka etteheiteid, et tegeleme liiga palju poliitikaga. Eks me püüame seal kuskil keskel olla.

Minu mulje ütleb, et ERR on kasvanud väga tugevaks, erakanalid jäänud hästi niruks. On see teleturule suures pildis hea?

Jah, Eesti Televisiooni esimene kanal on praegu suurem kui Kanal 2 ja TV3 kokku. Sellist seisu pole olnud viimaste loomisest saadik. Küsimus ei ole ainult rahas.

Aga milles siis veel?

Minu kolleegide suurepärases töös.

Mulle tundub siiski, et maksumaksja käest raha saada on veidi lihtsam kui seda ise teenida.