VILJA KÜSIB | Aivar Pilv: Mati Alaver võiks jäädagi selgitama, kriitikatulva see ei vaigistaks

Austrias ju Alaveri enam eriti midagi ei ähvarda, kuna Eestis on kohtumõistmine lõpule jõudnud. Saan ma õigesti aru?

Nii on Austria prokuratuur seni väitnud. Sügisel ja talvel 2019 räägiti ja kirjutati, et kõik Eesti sportlaste menetlused on lõppenud või kohe lõppemas. Suvel aga on tulnud rida uusi uudiseid Eesti suusaspordiga seotud isikute kohtumenetluste kohta, mis algavad oktoobris-novembris. Kujutage nüüd ette, et kogutud tõendeid hakatakse enne nende toimumist Eesti ajakirjanduses avaldama.

Saksa meedia kirjutab küll Kindralist ehk Mati Alaverist, kuid mis võiks Alaveri seal päriselt ähvardada pärast seda, kui ta on Eestis otsuse kätte saanud?

See on küsimus Saksa õiguskaitseorganitele, Saksa prokuratuurile. Mina saan ainult õiguslikult spekuleerida. Seni teada olevate andmete alusel ei ole tõesti Saksa õiguskaitseorganid Mati Alaveri isiku vastu sellisel kombel huvi tundnud, et menetlus algatada, aga kohtueelne menetlus võib olla pooleli ja sellistest asjadest ei peagi me teadlikud olema. Kriminaalmenetlust hoitakse alati võimalikult kaua salastatuna, kuni kellegi suhtes ei ole vaja läbi viia konkreetseid menetlustoiminguid. Nii et me ei tea seda. Eesti ajakirjanduses on eri isikute poolt väljendatud ootust ja lootust, et Saksamaa ikka võiks Alaveri ja Eesti sportlaste tausta uurida, menetlusi algatada ja neid vastutusele võtta. Niisiis on püstitatud hüpotees, on et see on reaalselt võimalik. Seega peab isik arvestama selle võimaluse õiguslike tagajärgedega.

Mulle tundub ikkagi, et teie olete see põhiline salastaja. Teie tahtsite, et protsess oleks kinnine. Teie tahtsite, et me ei saaks toimikut lugeda. Vähe sellest, te tegite koguni ettepaneku jätta kohtuotsuse avalikustamisel ära kuriteo kirjeldus. See on ju täielik absurd. Ja muidugi oli teie ettepanek ka kokkulepe, et kogu asi saaks võimalikult vähe tähepanu. Miks te olete seda kõike teinud?