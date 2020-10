Vilja küsib | Aini Härm: miks inimesed tahavad valetada? Miks nad toodavad kurja?

See ei vasta absoluutselt tõele. Kui mu laps läks kooli, korjas direktor enne 1. septembri aktust lapsevanemad kokku ja ütles: ärge iga kord mõelge, miks te peate tegema nii või naa, see on kooli nõue. Kui mulle öeldakse, et selles konfliktis on kõneisik abilinnapea, siis ei saa ma sellesse sekkuda ja minna neile tõestama, et ma ei ole see, kelleks nad mind peavad.

Aga selle kirja alguses öeldakse, et alguses püüti kõneleda teiega. Siis abilinnapea Vadim Belobrovtseviga. Need kõnelused ei õnnestunud. See kiri Mihhail Kõlvartile on kirjutatud meeleheitlikus toonis.

Kõik vastused selle kohta on Robert Sarv neile nõudekirjas saatnud, ma olen ka sellega tutvunud. Seal on selgelt öeldud: kui tuli see kutse, siis saatsin mina mõnepäevase vahega kirja, et kahjuks pakutud kuupäev ei sobi, sest samal päeval toimus koorijuhtide tunnustamine. Ei saa öelda, et mingisugust tagasisidet ei ole olnud. Miks inimesed tahavad valetada? Miks nad toodavad kurja? Ma arvan, et see on pigem nende inimeste südametunnistusel. Tegelikult on mul kahju nendest inimestest, kes sellesse protsessi kaasati. Nad ei teadnud päris hästi, mida nad teevad ja kuhu nad alla kirjutavad.

Teate, nad ei ole ju debiilikud. Nad ju lugesid ometi seda teksti.

See iseloomustus tuli praegu teie suust. Mina ei ole neid inimesi halvustanud.

Te ütlesite, et nad ei tea, mida nad teevad. Olen päris kindel, et need 50 inimest ehk pool muuseumi töötajatest teadsid hästi, millele nad alla kirjutasid. See kiri on meeleheitlik appikarje. Robert Sarve kiri seevastu on puhas juriidiline tekst, mis mõjub ründavalt, ähvardavalt, survestavalt.