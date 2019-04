Vilja Kiisleri sõnul on ajakirjandusvabadusega Postimehes üha suuremaid probleeme

Kiisler ütles intervjuus ERR-ile, et peatoimetaja Peeter Helme ei survestanud teda lahkuma ja lahkumisavalduse kirjutasin ta oma käega ilma välise surveta.

"Kuid sedasorti tagasiside, nagu mulle anti koos sõnumiga, et Postimehe ajakirjanikul nii kirjutada ei sobi, oli minu jaoks see nii-öelda punane joon - kui kasutada aktuaalseid termineid -, millest mul enam tagasi astuda kuidagi võimalik ei ole, sest ajakirjandusvabadus on minu jaoks oluline, tähtis ja ma arvan, et ajakirjandusvabaduse süda peitub arvamusvabaduses," rääkis Kiisler.

Kiisleri sõnul ei ole saladus, et Postimehe omanikul Margus Linnamäel on oluline osa selles, mis Postimehes toimub, kuidas valitakse sinna inimesi ja mis suunas liigub see väljaanne ideoloogilises mõõtmes. "On täitsa selge ka, et peatoimetajaid ei vali ajakirjanikud, vaid selle üle, kes peatoimetajaks saab või ei saa, otsustab ikkagi omanik," märkis ta.

Kiisler on enda sõnul täiesti veendunud, et Postimehes on väga palju häid ja professionaalseid ajakirjanikke, kes töötavad oma südametunnistuse järgi. "Kuid mul on tasapisi hakanud tekkima tunne, et mida aeg edasi, seda keerulisem see väljakutse on," nentis ta.