Vilja Kiisler "Vikerhommikus": EKRE kujundas tänavu Eesti poliitmaastiku ümber

Kiisler selgitas, et mõjukate tabeli koostamises osalesid Ekspress Meedia grupi ajakirjanikud, väljaannetest sõltumata. "See tabel sünnib ajakirjanike endi otsuses selle kohta, kes on mõjukas ja kuidas me seda mõõdame." Mõistagi on toimetuses iga-aastaselt ka vaidlusi, kuidas see tabel võiks kujuneda ning mil moel seda mõjukust mõõta, lisas ta. "Eeldus on, et ajakirjanikud on keskmisest ärksamad Eesti elu jälgijad, kui seda on võib-olla need, kes lihtsalt uudiseid loevad."

Edetabeli eesmärgiks on avada taustu selle kohta, kuidas üks või teine isik igapäevaselt Eesti inimeste elu mõjutab. "Mismoodi lugeja ise seda materjali kasutab, et aru saada ühiskonnas toimuvast, on juba tema enda otsus," lisas Kiisler.

Maailmavaatega väljaanne?

Samas juhtis Treier tähelepanu, et mõjukate tabelis on nii neutraalseid kui ka teatud tonaalsust väljendavaid pealkirju ning küsis seepeale, kas toimetus esindab teatud maailmavaadet.

"Mulle ei tundu et meil oleks konkreetne maailmavaade ja et Eesti Päevaleht võtaks hoiakuid, et üks asi on parem või halvem," vastas Kiisler. "See millele sa viitad on tõsiasi, et suur hulk ajakirjanikest kaldub liberaalset maailmavaadet toetama, aga samamoodi saavad sõna konservatiivse maailmavaate esindajad ja nad on ka toimetuses olemas."

Ekspress Meedia väljaanded valivad kõige mõjukama eestlase viiendat korda: aastal 2015 võitis Marju Lauristin, 2016 Kersti Kaljulaid, 2017 ja 2018 Jüri Ratas. Sel aastal võitis Margus Linnamäe.

