Vilja Kiisler ühineb Delfi ja Eesti Päevalehe toimetusega

"Rõõm ja au on saada Eesti Päevalehe, LP ja Delfi suurepärastest ajakirjanikest koosneva toimetuse liikmeks. Loodan, et kolleegidel ning lugejatel-vaatajatel on minust sama palju rõõmu kui minul neist ja tööst, mida ma tegema hakkan," lausus Vilja tervituseks oma uutele kolleegidele ning lugejatele.

Vilja asub tööle uudistetoimetuses ja ta igapäevatöö jaotub Delfi TV intervjuude, LP persoonilugude ja arvamuslugude vahel.

"Delfi, Eesti Päevalehe ja LP toimetusel on väga hea meel, et meiega liitub nii kogenud ja professionaalne ajakirjanik. Vilja on terav ja täpne, ta erakordne reageerimiskiirus aitab meil olla veelgi kiirem, tabavam, informeeritum ja tsiteeritum," ütles Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

Vilja on varem töötanud Sõnumilehes, Delfis, Äripäevas ja Postimehes.