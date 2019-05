Vilja Kiisler: Postimehes toimub väiksemas mastaabis see, mis on teoksil kogu ühiskonnas EKRE juhatusel

Delfi RUS 37

Ajakirjanik Vilja Kiisler kirjutas täna Õhtulehes, et Postimehes toimub väiksemas mastaabis see, mis on teaoksil kogu ühiskonnas EKRE juhatusel - vaigistamine, maharahustamine, tasalülitamine. Kiisler töötas Postimehes üheksa kuud, kuni erimeelsused peatoimetaja Peeter Helmega viisid Kiisleri lahkumiseni.