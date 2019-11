Vilja Kiisler küsis, Lavly Perling vastas | Perling: ühel inimesel, ka peaprokuröril, pole võimalik otsuseid poliitiliselt mõjutada

Eile köitis avalikkuse tähelepanu Mary Krossi juhtumi lõpplahendus. Ekrelaste rünnaku kohta valetanud Krossi osas lõpetati kriminaalmenetlus, sest avalik menetlushuvi puudus.

Perling selgitas, et on tuvastatud, et Kross pani kuriteo toime, aga menetlus lõpetati ning temast ei saa kriminaalkurjategijat. Karistuseks sai Kross 3000-eurose riigilõivu.

"Ma mõistan, et see on poliitiliselt laetud teema. Teiselt poolt oli eile ka väga palju arvamusi nii advokaatide kui ka ajakirjanike poolt, mis toetasid prokuratuuri. Seaduse ees on kõik võrdsed," ütles Perling.

Perling sõnas, et talle ei ole teada, et otsust mõjutas see, et Krossil on USA kodakondsus. Ta ütles ka, et kindlasti ei olnud prokuröri otsuse taga see, et tal ei olnud piisavalt tõendeid, et üldmenetlusse minna, sest selliselt menetlusi Perlingu sõnul ei lahendata.

"Vahel jääme oma selgitustega hiljaks, aga usun, et prokurörid tegid väga head tööd ja andsid avalikkusele kiiresti selgitused, mis olid selle otsuse taga ja kuidas selleni jõuti. Me õpime sellest, et peame olema valmis oma kommentaaridega kiiremini reageerima," lisas ta eilsele päevale tagasi vaadates.

Poliitiline sõltumatus

Mõned kaasused, näiteks Keskerakonna ja prokuratuuri kokkulepe nn Savisaare protsessis ja valearvetega puhkusereisidel käinud Teet Soormi osas kriminaalmenetluse lõpetamine, on tõstatanud küsimuse Perlingu poliitilisest sõltumatusest.

"Need on ausad ja läbipaistvad kaasused. Eesti õigussüsteem on ehitatud nii läbipaistvaks ja mitmete silmade poolt uuritavaks, et pole võimalik ühel inimesel - ka peaprokuröril - poliitiliselt neid otsuseid mõjutada," sõnas Perling.