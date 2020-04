Vilja Kiisler küsis, Jaak Aab vastas: kuidas oleks, kui nüüd paksuvõitu riik vaesel ajal kah natuke maha võtaks?

Aab nentis saates, et üle maailma käib isikukaitsevahendite hankimise tõttu tihe rebimine. "See on sõda. Mitte ainult maskide osas, vaid kõikide isikukaitsevahendite saamise pärast," ütles minister.

Eestis on maskide hankimise osas olnud parasjagu segadust. Küll on olnud muret sellega, kas piisav kogus ikka jõuab kohale või siis ei vasta saabunud maskid hoopiski nõuetele. Kuna kokkulepped on haprad, ütles Aab, et eriolukorras teatud info levitamine võib asjade kulgu kahjulikult mõjutada. Nii põhjendas ta ütlust, et lööb risti ajakirjanikud, kes maskihanget uurivad, kui isikukaitsevahendid peaksid seetõttu Eestisse mitte jõudma.

Riik õhemaks

Kriisiajal on üha enam hakatud rääkima sellest, et riigisektorit peaks kärpima. Aabi ettepanek palgasüsteemi osas on see, et vähem makstaks tulemustasusid, vaid ametnikel oleks kindel põhipalk. "Praegu on tulemustasude osas igal ministeeriumil oma süsteem ja see jääb segaseks," sõnas ta.

Rahandusminister Martin Helme on öelnud, et avalikus sektoris palkasid ei vähendata, sest see süvendaks majanduslangust. Teisalt väitis Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, et otsus riigisektorit kärpida on valitsuses juba tehtud. Aab jäi sel teemal üldsõnaliseks, aga selgitas, et otsus avaliku sektori palkasid mitte esmajoones puutuda tuli sellest, et anda aega olukorral settida, enne, kui suuri muudatusi ellu viia.

