Vilja Kiisler küsib, Urmas Viilma vastab: millal siis põhiseadus pühakirjaga kooskõlla viiakse?

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS

Urmas Viilma Foto: Rauno Volmar

EELK peapiiskopi Urmas Viilma väljaütlemised ERRis on põhjustanud tsunami. Enim küsimusi on tekitanud kirikupea seisukohavõtt põhiseaduse ja piibli suhete teemal. Eestis nimelt riigikirikut ei ole. Miks on kirikupea asunud aktiivselt poliitikat tegema, seda saate teada kell 14 algavas otsesaates.