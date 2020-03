Vilja Kiisler küsib, Ülle Madise vastab: mis saab inimõigustest eriolukorras? Kuidas põhiseadus meid ülearu kõva käe eest kaitseb?

Ülle Madise Foto: Priit Simson

Teade, et Eesti on vaikselt aktiveerinud inimõiguste konventsiooni 15. artikli, mis võimaldab piirata mitmesugused vabadusi, põhjustas tormi avalikus inforuumis. Missugune mõju on sellel otsusel meie elule praegu ja tulevikus, sellest räägib täna kell 12 algavas otsesaates õiguskantsler Ülle Madise.