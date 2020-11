Vilja Kiisler küsib, Tanel Kiik vastab: kuidas tunneb end teie südametunnistus abielureferendumi eel?

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS

Eesti ägab koroonapandeemia all. Haigekassa on üüratus miinuses. Hingeabi vajavad lapsed ei pääse psühhiaatri juurde, plaaniline ravi on kohati peatunud. Majandus krigiseb igast otsast, töökohad kaovad. Valitsus aga tegeleb küsimusega, kes kellega abielluda tohib. Sotsiaalminister Tanel Kiik vastab täna kell 16 algavas saates päevapoliitilistele küsimustele.