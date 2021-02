Vilja Kiisler küsib, Maris Lauri vastab: miks meil seda vaenukõneseadust ikkagi vaja on?

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS 3

EV102 fotosein Foto: Tiit Blaat

Reformierakondlasest justiitsminister Maris Lauri on lubanud, et vaenukõneseadus tuleb. Suur hulk igat sorti arvajaid ja ajakirjanikkegi kahtleb, kas seda on tingimata tarvis, rääkimata opositsioonierakondade esindajatest. Esmaspäeval kell 9 algavas otsesaates saavad kõik asjad selgeks.