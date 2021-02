Vilja Kiisler küsib, Liina Kersna vastab: millal koolid kinni panete?

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS

Liina Kersna Foto: Priit Simson

Koroonasse nakatamise näitajad on viimaste nädalatega oluliselt halvenenud, kuid uue valitsuse haridusminister Liina Kersna on seni kaitsnud seisukohta, et koole tuleb hoida tavaõppel seni, kuni see on vähegi võimalik. Ent mida on tal vastata teadusnõukogu liikmele Andres Meritsale, kes väidab, et radikaalsete meetmeteta läheb asi täiesti käest? Ja teistele asjatundjatele, kelle meelest on seis juba talumatult halb? Otsesaade algab teisipäeval kell 15.