Vilja Kiisler küsib, Lavly Perling vastab: kuidas sai Mary Krossi süüasja lõpetada avaliku huvi puudumise tõttu?

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS

Lavly Perling Foto: Jaanus Lensment

Täna viimast päeva peaprokuröri, homsest peaprokuröri kohusetäitja Lavly Perling räägib homme kell 10.30 algavas otsesaates, missugune on prokuratuuri arusaamine avaliku huvi puudumisest, millega põhjendas ringkonnaprokurör Mary Krossi kriminaalasja lõpetamist. Tänased reaktsioonid avalikus ruumis näitavad, et see on avalikkusele sügavalt arusaamatu.