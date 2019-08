Ta selgitab, mis selle ettevõtmise mõte oli ning missugune on oravate edasine plaan. Nimelt on ette teada, et umbusaldamine kukub läbi - kui just imesid ei sünni -, ka Kallas ise pole lootnudki, et hääled Ratase mahavõtmiseks kokku saadakse.

Vilja Kiisler, kes Kallast usutleb, liitus äsja Delfi ja Päevalehe kollektiiviga.