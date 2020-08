Vilja Kiisler küsib, Jürgen Ligi vastab | Ligi: Martin Helme lihtsalt valetab, tuleb riigikokku ja valetab

Jürgen Ligi ütles, et rahandusminister Martin Helme esitas möödunud nädalal riigikog rahanduskomisjoni erakorralisel istungil mitu valet, mida erikomisjon sai täna teistest allikatest kontrollida. Ligi sõnutsi valetas Helme selle kohta, et rahandusministeerium tegi advokaadibüroo kohta põhjaliku taustauuringu, mis lükkas ümber välisministeeriumi taustauuringu – viimane ütles omakorda, et Freeh’ bürood poleks tohtinud huvide konflikti tõttu palgata. Ligi sõnul sai erikomisjon täna kinnituse, et rahandusministeerium sellist uuringut ei teinud.

Justiitsminister Raivo Aegi jutust selgus, et justiitsministeerium ei osalenud lepingu ettevalmistamises, ütles Ligi, samas kui Helme oli väitnud komisjonile tema sõnul vastupidist. „Ta lihtsalt valetab, tuleb riigikokku ja valetab," oli Ligi pahane. „Automaatsed valetamised Helme puhul lihtsalt kinnitavad, et ta motiivid pole ausad."

Vilja Kiisler küsis, et kuivõrd kõnealuste rahapesujuhtumite ajal oli Jürgen Ligi ise rahandusminister, siis ehk pole ta kõige õigem inimene pidama sõda Martin Helme motiivide selgitamiseks. „Ma olen kõige parem pidama seda sõda, sest ma tunnen seda valdkonda ja mul on ette näidata ainult edu,” vastas Ligi. Ta lisas, et rahandusminister tegeleb valge raha, mitte musta rahaga – rahapesu kuulub siseministeeriumi haldusalasse.