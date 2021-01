Vilja Kiisler küsib, Irja Lutsar vastab: millal on lootust valitsuse kehtestatud piirangutest lahti saada?

Vilja Kiisler ajakirjanik

Irja Lutsar 24. märtsil esitlemas teadusnõukogu raportit. Foto: Andres Putting

Kaks viimast satsi valitsuse koroonapiiranguid on põhjustanud laialdast kriitikat. Valitsust nõustava teadusnõukoja juht Irja Lutsar selgitab kolmapäeval kell 11 algavas otsesaates, missugune on nende mõju olnud ja ja kas on loota peatseid leevendusi.