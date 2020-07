Vilja Kiisler küsib, Helir-Valdor Seeder vastab: laevas on mäss ja kapten räägib, et tema ise on selle taga?

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS

Isamaa erakonna juht Helir-Valdor Seeder on juba jõudnud kommenteerida ühenduse Parempoolsed sündi nii, et tema on ise kaudselt selle taga. Suuremalt jaolt nähakse asja ikka teisiti: Isamaa sees sündinud liikumine vastandab end valitsuse poliitikale. 111 isamaalase manifest kritiseerib ühemõtteliselt ka partei enda tegevust. Seeder selgitab homme kell 14.45 algavas saates, miks on laevas mäss.