Vilja kasvatavad põllumehed on mures vihmaste ilmade pärast

Harjumaal Kose vallas teraviljakasvatusega tegeleva Patermaa talu peremees Aare Viira näitab nisupõllu ääres, et vili on valmis ja ootab koristamist, kuid vihmase ilma tõttu ei saa põllule minna. Vaja oleks paari päikeselist ja kuiva päeva. Viira on mõõtnud, et tema juures on augustikuu jooksul taevast alla tulnud juba 93 millimeetrit vett.

"Selles mõttes sisendab nagu optimismi, et kuunorm on nagu kõvasti täis, et võiks nagu aastate keskmise peale tuginedes loota, et on asi korras, aga kõik need, kes väljastavad ilmaprognoosi, ütlevad, et seda vett tuleb ikka veel," rääkis Viira.

Võrreldes eelmise aasta põuaga on saak põllul tänavu muidugi hea - vähemalt poole rohkem kui mullu - kuid küsimus ongi, kuidas see põllult kätte saada.