Viktoria Ladõnskaja-Kubits: väliskomisjoni otsus on piinlik. Minu häält Reitelmann ei saa, tema saatmine Euroopasse lõhuks me ühiskonda

"Väliskomisjoni otsus, eriti see kuidas seda otsust ette valmistati on väga piinlik. Nüüd on suure saali koht - iga saadik saab otsustada ja hääletada oma südametunnistuse järgi," sõnab ta Delfile. "Hääletamine toimub suure tõenäosusega novembris, nii et teatud kodanikel aega on."

Ladõnskaja-Kubits ütleb, et eile jooksis ta peast läbi, et kuskil peab ju olema see piir, see hetk, kui sa tõused püsti ja ütled sirge seljaga: meie riigis lihtsalt ei tohi inimesi sõimata, sõltumata nende vaadetest, päritolust, usust, juurtest, ametist jne. "Ning sellise retoorikaga minna Euroopa platvormile on teha Eestit haavatavaks. Ma ütleksin, et see on isegi teadlik provokatsioon. Minu seisukoht on Isamaa fraktsioonile teada ja minu häälega arvestada ei saa. Sest see ei ole kompromissi koht, vaid teadlik ühiskonna lõhkumine."

Ta lisab, et asi pole ju ühes sõnas. "Tegemist on üldise hoiakuga ja seda heaks kiita ma ei saa. Ma hoian hinges Eesti riiki ja tulin poliitikasse selleks, et tegeleda lõimumisega. See, mida ma praegu näen, on minule ja paljudele minu valijatest vastuvõetamatu."