Viktoria Ladõnskaja-Kubits: mõnedki EKRE inimeste poolt välja öeldud fraasid ei ole minu jaoks aktsepteeritavad

Praegu panevad võimuliitu kokku Isamaa, EKRE ja Keskerakond. Isamaa liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits on varem mitut puhku väljendanud tunnet, et EKRE ei ole päris korralik erakond, vaid pigem "ultra".

Delfi küsis rahvasaadikult, kas ja kuidas ta kujutab end ette ühises valitsusliidus sellesama ultraparteiga? Millised on need jooned, millest alates tema kui riigikogu saadik keeldub EKRE toetatud eelnõude poolt hääletamast?

"Minu väärtused on samad ja kui need peaksid sattuma ohtu, siis ma astun nende kaitseks välja," kinnitas Ladõnskaja-Kubits. "Teie poolt püstitatud küsimused on õiged ja minu poolt öeldud tsitaadid korrektsed. Tõesti on printsipiaalne põhiliste õiguste ja demokraatlike vabaduste garanteerimine.

Iga erakond tahab realiseerida eelkõige oma maailmavaadet ja programmis püstitatud eesmärke. Pärast valimistulemusi oli laual 4 võimalikku varianti. Üks neist võimalikest koalitsioonidest alustas nüüd läbirääkimisi. Kas Kesk, EKRE ja Isamaa suudavad leppida kokku või ei – näitab lähiaeg. Meenutan, et ma ei ole erakonda vahetanud ega kavatse seda teha. Ma pole päevapealt muutunud. Ilmselt on vaja rõhutada, et jutt käib mitte sulandumisest vaid võimaliku koalitsiooni läbirääkimistest, kus iga erakond tahab kaitsta oma valijate huve, oma nägu ja eelkõige riiki.

Suuname oma tähelepanu sellele, et võimalikult rohkem oma valimiseelsetest lubadest ellu viia. Omalt poolt lisan, et mõistan paljude Eesti venelaste reaktsiooni. Nii mõnedki EKRE inimeste poolt välja öeldud fraasid ei ole minu jaoks aktsepteeritavad."