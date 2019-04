Viktoria Ladõnskaja-Kubits loobus talle pakutud ministrikohast

“Vastab tõele. See konkreetne - rahvastikuministri - portfell oli pakutud ja ma loobusin sellest. Põhjusi oli terve rida. Üks neist peitub selles, et me räägime palju riigireformist ja suurtest avaliku sektori kuludest, aga teeme juurde ministri positsioone. Lisaks on mul küsimusi ka loodava koalitsiooni kui niisuguse osas”, ütles Ladõnskaja-Kubits.

Isamaa poliitik lisas, et mõistab erakonna esimeest Helir-Valdor Seederit, kes on võtnud valimisjärgsest maksimumi. “Erakonna jaoks on see julge ja paljudest aspektidest tugev samm ja kui vaadata valitsuse koosseisu, siis just Isamaa esindajad on seal tugevam pool. Kuid minu asjade arusaam on teistlaadne, siit ka minu otsus”, ütles Ladônskaja- Kubits